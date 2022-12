Zmienili stronę barykady. Wolą bronić napadniętych

Rosja twierdziła, że jej siły zbrojne nie atakują cywilów. On widział to na własne oczy. - Trupy, dzieci, kobiety, egzekucje. Kiedy widzisz to osobiście, świat wywraca ci się do góry nogami. Postanowiłem zostać tu do końca i wstąpić do legionu - mówi mężczyzna.