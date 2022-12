Seria eksplozji w blokach w Rosji. Są zabici

W poniedziałek nad ranem doszło do wybuchu także w położonym na północny wschód od Moskwy Jarosławiu. Do eksplozji doszło na ostatnim piętrze trzypiętrowego budynku mieszkalnego. W wyniku wybuchu tylko jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Nikt nie zginął, ale zniszczone zostało mieszkanie.