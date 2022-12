Samolot z Polski lądował awaryjnie w Pradze. Podejrzenie ładunku wybuchowego

Przeszukano samolot pod kątem ładunku pirotechnicznego

Lądujący awaryjnie w Pradze samolot leciał z Krakowa do Bristolu. Do Pragi został przekierowany ok. godziny 22.50 w niedzielę, po odebraniu anonimowego zgłoszenia o podejrzeniu ładunku wybuchowego na pokładzie maszyny. Wykonano wszelkie niezbędne czynności, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pasażerom, jak i ogólnemu ruchowi powietrznemu. O całej tej niebezpiecznej sytuacji poinformowało na swoim koncie na Twitterze praskie lotnisko.