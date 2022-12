Włoski pojazd opancerzony Venom. Uchronił przed śmiercią jedenastu ukraińskich żołnierzy

Poroszenko ujawnia, że w te włoskie Venomy można było wyposażyć obrońców Ukrainy dzięki wpłatom obywateli. Połowę do zbiórki dorzucił on i jego żona Marina z ich własnego budżetu. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się kupić 11 Shieldów, a także traktor i przyczepę, potrzebne do transportu maszyn.