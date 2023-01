Brytyjski wywiad ostrzega: Rosjanie chcą wysłać na front T-14 Armaty

Informacje o decyzjach w zakresie włączenia tej konstrukcji do "specjalnej operacji wojskowej" i strategicznych przygotowaniach do takiego przedsięwzięcia rozpowszechniały też prorządowe rosyjskie media. Rosjanie twierdzą, że T-14 są już do takiego rozmieszczenia przygotowywane. Jak podaje wywiad brytyjski, nie jest jednak tymczasem jasne, czy Rosja już zrealizowała zamiar.