Brytyjskie ministerstwo obrony zwróciło uwagę, że przekierowywanie żołnierzy z tych stanowisk, które do tej pory miały wysoki priorytet, prawdopodobnie świadczy o brakach kadrowych. Angażując wyspecjalizowanych ekspertów militarnych do oddziałów piechoty, Rosja naraża się na ryzyko nieodpowiedniego wykorzystania tych sił, co może przekreślać szanse na odzyskania terenów obwodu kurskiego.