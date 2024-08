Kolejny atak w Rosji. Ukraińcy uderzyli w system rakietowy Ukraińskie dowództwo przekazało, że w nocy przeprowadzono uderzenie na pozycję systemu rakietowego S-300 wojsk rosyjskich w pobliżu Nowoszachtyńska w obwodzie rostowskim.

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine