Jednocześnie akcja odbijania terenów w obwodzi kurskim ma nie odbywać się kosztem walk w Donbasie. To znaczy, że rosyjskie dowództwo nie może ściągnąć potrzebnych oddziałów do obwodu kurskiego z Donbasu, gdzie Rosjanie cały czas prą do przodu i wypychając Ukraińców ze swoich pozycji obronnych.