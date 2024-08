Była policjantka o historii Niny. "Razi znieczulica ludzi i policji"

"Policja powinna odrodzić się na nowo"

Szczepańska przyznaje, że w tej sprawie szokuje także brak reakcji społeczeństwa. - Jeżeli ktoś jest ciągnięty po ulicy, wbrew swojej woli, krzyczy i nikt nie reaguje, bo tak mu jest bezpiecznie, to my nigdy nie będziemy bezpiecznym krajem. To wychodzi na to, że możemy liczyć tylko na siebie - podkreśla. - Powinno się stworzyć może jakąś kampanię społeczną, która uświadomi ludzi, jak reagować w tej sytuacji - dodaje ekspertka.