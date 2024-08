Trafiła na kwaterę grozy. "Syn właścicielki wpadł do pokoju, wymiotował, krzyczał"

Długi weekend w Bieszczadach przyciągnął tłumy turystów. Pierwszy raz w tym roku większość kwater została zapełniona. Na szlakach przemieszczało się mnóstwo turystów. Niektórzy narzekali na nienośne tłumy.

Wśród wypoczywających w górach była pani Jowita Stępień. Ale to nie tłum na szlakach sprawił, że kobieta miała zmarnowany wypad. - Z rodziną mieliśmy zarezerwowany tygodniowy pobyt we wsi Smerek. Tak nam się spodobało w Bieszczadach, że postanowiliśmy zostać jeszcze dwie noce. Wtedy trafiliśmy do Leska - relacjonuje Wirtualnej Polsce.

Na grupie Bieszczady Noclegi kobieta znalazła ofertę noclegu od osoby prywatnej. - Zadzwoniłam, dogadałam szczegóły i pojechaliśmy - opowiada pani Jowita.

"Nagle wtargnął do naszego pokoju"

- Super warunki okazały się zatęchłym pokojem wprost z PRL-u ze wspólną łazienką z innymi lokatorami. Koszt - bagatela - 250 zł za dobę. Zrzedły nam miny, ale nie było alternatywy, bo cała Polska spędzała długi weekend w Bieszczadach, więc zostaliśmy - kontynuuje. I to, jak się okazało, był błąd.

Wieczorem w pokoju obok ktoś zorganizował imprezę.

- Hałas do późnych godzin nocnych, drzwi wewnętrzne cienkie, przeszklone. U mnie na pokładzie 9-latek. Około godz. 2 w nocy poprosiliśmy kulturalnie o ciszę. Okazało się, że to syn właścicielki tak hałasuje. Powiedział, że ma na nas wy****ne, zaczął ubliżać - wspomina. - Po kilku minutach wtargnął do naszego pokoju awanturując się - dodaje.

W ocenie pani Jowity mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a niewykluczone, że także środków odurzających. - Walił w drzwi, krzyczał, puścił głośno muzykę, wymiotował i biegał po całym domu. Powiedział, że to on tu mieszka. Około godz. 3 w nocy zadzwoniłam do właścicielki, by zareagowała. Zero odzewu. Baliśmy się ruszyć. Około 5 rano ucichł, a my wtedy uciekliśmy - podsumowuje.

Po nagłośnieniu przez panią Jowitę sprawy w mediach społecznościowych odezwała się do niej właścicielka, która przeprosiła za całą sytuację. - Tłumaczyła, że ma problemy z synem i takie sytuacje zdarzają się co jakiś czas. Ona sama uciekła spać do siostry - kończy opowieść pani Jowita.

"Zero spokoju, agresja". Problem z synem

Sprawdziliśmy opinię o lokum w Google. "Dramat, tragedia... nie wiem, co więcej powiedzieć. Unikać jak ognia!", "Jedno wielkie nieporozumienie. Uciekać jak najdalej", "Trzeba ostrzegać ludzi przed takimi noclegami, jest mnóstwo innych w okolicy", "Syf i patologia, impreza właścicieli za ścianą", "Tragiczne miejsce. Zero spokoju i agresywni właściciele" - piszą kolejni użytkownicy.

Skontaktowaliśmy się z właścicielką kwatery "Pokoje nad Sanem" w Lesku. - Zadzwoniłam do pani, przeprosiłam ją, powiedziałam, jaka tam sytuacja jest z moim synem. Pani była rozżalona, że jej zepsułam wakacje. Starałam się jej to wytłumaczyć. Nie wzięłam od pani żadnych pieniążków - mówi nam właścicielka kwatery.

- Problem z synem mam. Jestem po poważnej z nim rozmowie. Każdemu się w życiu może zdarzyć. Było grillowanie, było dużo alkoholu. Zachował się nieładnie. W życiu różnie jest - mówi wyraźnie poruszona mieszkanka Leska.

Dopytywana przez nas o inne opinie w Google przyznaje, że wie, że opinie "są, jakie są". -Na razie musimy wyprostować pewne rzeczy, może kiedyś wrócimy do wynajmu - zapowiada właścicielka kwatery.