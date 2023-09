PiS czy KO? Polacy ocenili, kto odpowiada za brutalizację kampanii

- Można powiedzieć, że ten wynik nie zaskakuje. To prosta pochodna tego, co obserwujemy od lat. Politycy rządu i opozycji od lat się dehumanizują, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Wszyscy wzajemnie próbują pokazać, że inni to anty-Polacy i zdrajcy - mówi "Rzeczpospolitej" dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum Daszyńskiego.