"Brutalna i bardzo bezwzględna". Marek Pęk komentuje decyzję Senatu

- Mocno dałem się we znaki, szczególnie panu marszałkowi Grodzkiemu, bo to ja przecież byłem inicjatorem wniosku o jego odwołanie, ja nieustannie przez wiele miesięcy dążyłem do tego, żeby Senat zajął się wnioskiem o uchylenie immunitetu panu marszałkowi - powiedział Pęk.