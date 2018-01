Brudziński: nie pozwolimy robić z Polaków katów - jesteśmy ofiarami

Minister spraw wewnętrznych twierdzi, że problem faszyzmu w Polsce jest marginalny, a większe zagrożenie stanowi komunizm. Joachim Brudziński zarzuca również mediom, że nadmiernie eksponują sprawę "urodzin Adolfa Hitlera", którą w swoim reportażu przedstawił TVN24, a także innych nazistowskich incydentów w naszym kraju.

- Nie pozwolimy robić z Polaków katów – to my jesteśmy ofiarami - stwierdził.

Dostało się również rodzimym dziennikarzom. Brudziński miał pretensje do twórców materiału o "urodzinach Hitlera" o to, że nie zgłosili sprawy do prokuratury natychmiast po popelnieniu przestępstwa. Szef MSW nawiązał również do słów Adama Michnika, który nazwał gen. Jaruzelskiego i Kiszczaka "ludźmi honoru". W jego ocenie byli oni reprezentantami totalitarnego systemu i takie miano im się nie należy.