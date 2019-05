Brudziński: dziś będę na Monte Cassino, nie na żadnym marszu

- Mam potrzebę serca, by dzisiaj być na Monte Cassino, a nie na jakimś marszu organizowanym przez PO czy inną koalicję eklektyczną – mówił w rozmowie w RMF FM szef MSWiA. Joachim Brudziński dodał, że nic nowego nie usłyszałby podczas marszu, tylko powtarzane ciągle słowa, że "PiS jest zły".

Joachim Brudziński stanowczo zaprzeczył i odniósł się do ewentualnego wystąpienia szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska .

– My na tej ostatniej prostej jesteśmy między ludźmi, docieramy do małych gmin, rozmawiamy z ludźmi – podkreślał Brudziński. Ocenił też, że Donald Tusk nie może być osią sporu w polskiej polityce, a czyniąc to przekracza swoje kompetencje jako szef Rady Europejskiej.