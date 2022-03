Brent Renaud zabity w Ukrainie. Dziennikarz pracował dla magazynu "Time"

Zastrzelony przez Rosjan w Irpieniu pod Kijowem

W niedzielę komendant policji w obwodzie kijowskim Andrij Niebitow przekazał informację o śmierci Brenta Renauda w Irpieniu pod Kijowem. Początkowo mylnie podano, że był on korespondentem dziennika "The New York Times", ponieważ przy mężczyźnie znaleziono legitymację prasową wskazującą, że pracuje dla tej gazety.