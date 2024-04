"Brednie". Burza po wpisie prokurator Wrzosek

- Jest to bardzo dosadny wpis, przyznaję się. Natomiast jeśli państwo chcą wiedzieć, czym jest poplecznictwo, to jest to tego rodzaju sytuacja, kiedy sprawcy pomaga się uniknąć odpowiedzialności karnej. Jeżeli ten akt łaski ze strony pana prezydenta odniesiemy tylko do tej kategorii, to pan prezydent pomógł sprawcom uniknąć odpowiedzialności karnej. Tego rodzaju zachowanie, gdyby nie immunitet pana prezydenta, podlegałoby zwykłej ocenie prawnokarnej właśnie jako poplecznictwo, a ten czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat pięciu - powiedziała Wrzosek.