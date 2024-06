Brawurowy atak z zaskoczenia. Rosyjski UR‑77 Meteorit wyleciał w powietrze

Nocna akcja Ukraińców w okolicy Charkowa. Siły ukraińskie pochwaliły się nagraniem, na którym niszczą rosyjski UR‑77 Meteorit. Żołnierze Putina chowali się w zaroślach, gdzie w okopach chcieli przetrwać kolejną noc na froncie. Ta jednak okazała się dla nich niespokojna, ponieważ Ukraińcy przy użyciu dronów bojowych uderzyli w stojący obok okopów pojazd do rozminowywania min. Wystarczyły dwa uderzenia, by zrównać z ziemią rosyjski sprzęt. Eksplozji towarzyszyły ogromne kule ognia i kłęby czarnego dymu. Tak silny wybuch nie niszczy tylko pojazdu, ale wszystko w pobliskiej okolicy. Wszystko za sprawą zgromadzonej w środku UR‑77 amunicji potrzebnej okupantom do rozminowania pól minowych. Z tego też względu Rosjanie stracili nie tylko sprzęt, ale też swoich wojskowych.