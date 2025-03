Brawurowe ataki Ukrainy. Rosja straciła tony sprzętu

Kolejna niespokojna noc dla żołnierzy Putina. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło nagranie z frontu, na którym widać, jak żołnierze z oddziału Omega zniszczyli 9 rosyjskich systemów artyleryjskich, a także wyrzutnię rakiet Grad i czołg. Wszystko wyglądało na brawurową akcję, do której użyto dużych rozmiarów dronów bojowych. Podczepione do nich ładunki wybuchowe były zrzucane nocą na cele armii Putina. Tego typu akcje z zaskoczenia mają na celu wprowadzić chaos w szeregach Rosjan, by pokazać, że żaden z okupantów nie może spać spokojnie w Ukrainie.