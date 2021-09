Braun groził Niedzielskiemu. Dr Grzesiowski nie ma złudzeń: To jest zaproszenie do samosądów

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu doszło do szokującej sytuacji. - Będziesz pan wisiał! - powiedział z mównicy Grzegorz Braun do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Z sali rozległy się krzyki, interweniowała też wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. O komentarz do skandalicznych słów posła Konfederacji poprosiliśmy dr. Pawła Grzesiowskiego. - Tego rodzaju zachowania i wypowiedzi są niedopuszczalne w żadnym cywilizowanym systemie. Jest to przede wszystkim wielka przykrość, że osoba, która jest posłem, a więc ma być przedstawicielem społeczeństwa, używa w Sejmie tego rodzaju gróźb i argumentów. (…) To jest zaproszenie do samosądów - powiedział w programie "Newsroom" WP ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.