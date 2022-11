Brandenburgia chce zaskarżyć Polskę. Minister Moskwa reaguje

Jak dowiedział się dziennik "Maerkische Oderzeitung", skarga w przyspieszonym trybie postępowania ma wpłynąć do sądu administracyjnego w Warszawie najpóźniej do dnia 16 listopada, a sąd powinien ją rozstrzygnąć w ciągu miesiąca. "Oznacza to, że decyzji o ewentualnym powstrzymaniu budowy można spodziewać się do połowy grudnia" - zaznaczyła gazeta.