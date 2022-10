Komicy śpiewają o minister. Zaskakujący komentarz Anny Moskwy

Minister o temperaturze we własnym domu i swojej matki

Minister mówiła we wrześniu, że sama będzie utrzymywała "17 stopni w przestrzeniach wspólnych i 19 stopni w bardziej użytkowanych". Dziś potwierdziła wypełnianie swoich założeń w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Przyznała, że w dniu rozmowy termometr w jej sypialni pokazał niewiele ponad 18 st. C. Zastrzegła jednocześnie, że taka temperatura to "kwestia indywidualna". Jak wskazała, jej mama "ma 23 stopnie C. w domu, bo taki jest jej komfort termiczny".