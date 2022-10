Palił meblami w piecu, bo "prezes PiS pozwolił"

Skandaliczna wypowiedź prezesa PiS

Jak na słowa prezesa PiS zareagowali eksperci? - To jest skandaliczna wypowiedź - mówili w rozmowie z Wirtualną Polską. Prezes PiS w sobotę powiedział, że "trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oponami czy podobnymi szkodliwymi rzeczami, bo Polska musi być ogrzana". Rozmówcy Wirtualnej Polski wprost wypunktowali, co rząd powinien zrobić lepiej, by nie doprowadzić do takiej sytuacji.