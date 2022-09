Eksperci komentują słowa Kaczyńskiego o "paleniu wszystkiego". "To kapitulacja"

- Wiemy, że rząd chce zawiesić normy jakości węgla na dwa lata. Po drugie, ma obowiązywać zwolnienie z kontroli emisji dużych elektrociepłowni. Do tego mamy słowa o szkodliwych uchwałach antysmogowych. W dużym uproszczeniu - wracamy do przeszłości, a to jest bardzo zła wiadomość dla Polaków - podsumowuje Siergiej i przypomina, że "co roku z powodu złej jakości powietrza umiera populacja porównywalna do tej, która zamieszkuje Kołobrzeg".