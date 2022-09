"Potrzebna jest armia". Kaczyński mówił o wyborach i odleciał

- W żadnym wypadku nie podnosimy rąk do góry i nie mówimy, że nic nie możemy zrobić; że to nie od nas zależy. My robimy bardzo wiele. Szybko moglibyśmy opanować inflację taką metodą, którą już stosowano: zabrać ludziom pieniądze. W jaki sposób? Najłatwiej poprzez zwiększenie bezrobocia. Ono rosło w tym ostatnim etapie za czasów rządów Tuska. To był wzrost do 15 proc. wcześniej nawet do 20 proc. My bezrobocia nie zwiększamy. Stosujemy wiele metod, żeby ten ból inflacji był jak najmniejszy. Jest m.in. tarcza antyinflacyjna - powiedział Jarosław Kaczyński.