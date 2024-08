Brak porozumienia. Hamas krytykuje warunki

"Uważamy, że Netanjahu ponosi pełną odpowiedzialność za udaremnienie wysiłków mediatorów, opóźnienie porozumienia i za życie więźniów, którzy są narażeni na to samo niebezpieczeństwo co nasz naród z powodu jego ciągłej agresji" - oznajmił Hamas, apelując do mediatorów o "przyjęcie odpowiedzialności" oraz wywieranie presji na Izrael, aby ten zgodził się na warunki porozumienia oczekiwane przez Hamas.