Hamas nie chce nowych negocjacji w sprawie rozejmu. Wydał komunikat

Niedzielne oświadczenie Hamasu to taktyka negocjacyjna, dzięki której ta terrorystyczna organizacja chce sobie zapewnić lepsze warunki porozumienia - skomentował wyższy urzędnik izraelski cytowany przez portal Times of Israel. Jak dodał, "jeżeli Hamas nie będzie chciał usiąść do stołu negocjacyjnego, będziemy nadal niszczyć jego siły w Strefie Gazy".