Bosak zasnął w trakcie wywiadu? Głośny ton posłanki PiS nie przeszkodził w drzemce

W trakcie wywiadu doszło do napiętej sytuacji. Posłanka PiS powiedziała do Roberta Biedronia, że zaraz "straci cierpliwość". - Staram się być grzeczna - mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka. Lider Lewicy skomentował to stwierdzeniem: "odrobinę kultury".