Borys Budka kandydatem na przewodniczącego PO? "Zakładam taką możliwość"

- Platforma Obywatelska musi przejść gruntowną zmianę. To nie może być lifting, to musi być bardzo mocny remont - zapowiada szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Był również pytany o to, czy zamierza kandydować na przewodniczącego PO. Budka udzielił wymownej odpowiedzi.

Borys Budka kandydatem na szefa PO? Wymowna odpowiedź (East News)

Na wtorek zaplanowano expose Mateusza Morawieckiego, czyli program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.Jak zdradził Borys Budka na antenie Radia ZET, przed posiedzeniem Sejmu ma odbyć się spotkanie klubu Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej w celu ustalenia zasad na dzisiejsze posiedzenie. Podkreślił, że politycy PO-KO nie są zwolennikami tego rządu.

- Będziemy przeciw. Wiemy doskonale, czego można spodziewać się po tym rządzie. Nie podejrzewam, by ktoś jeszcze uwierzył w bajki premiera Morawieckiego. To będzie rząd kontynuacji, w którym znalazło się wiele skompromitowanych osób - tłumaczył Budka, wskazując na to, co "zrobiono przez ostatnie 4 lata z wymiarem sprawiedliwości, prokuraturą, skłóceniem ze wszystkimi w UE". - To wielka kompromitacja - dodał przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Budka zdradził również, że powołał zespół szybkiego sprawdzania, który na bieżąco będzie sprawdzał to, co mówi premier. - W czasie expose będziemy bardzo dynamiczni. Mamy swoich ludzi w prezydiach komisji, świetnych parlamentarzystów. Będziemy punktować na bieżąco - zapowiedział na antenie Radia ZET.

Rzecznik PiS strofuje byłego ministra rządu Beaty Szydło

Borys Budka: potrzebna jest nowa PO Prowadząca zapytała również, czy Borys Budka chce być "drugim Schetyną". - Schetyna jest tylko jeden. Budka też jest tylko jeden - odparł polityk. - Kalendarz PO zakończy się w styczniu przed końcem kadencji obecnego przewodniczącego. Niezwłocznie po tej dacie będę komunikował swoją decyzję (ws. startu w wyborach na przewodniczącego PO - przyp. red.) - dodał Budka.

Podkreślił również, że potrzebna "jest zmiana funkcjonowania PO" i "to nie jest tylko kwestia lidera". - Potrzebny jest nowy zespół ludzi. Potrzebne są osoby o innym spojrzeniu na to, co się dzieje. Potrzebna jest nowa, dynamiczna Platforma Obywatelska - wyliczał Borys Budka.

Na zarzuty o to, że kwestionuje to, co robi Schetyna, Budka odparł: "PO musi przejść gruntowną zmianę, jeśli chce zwyciężać w wyborach".

- To nie może być lifting. To musi być mocny remont - począwszy od kwestii organizacyjnych, a skończywszy na nowej tożsamości PO - zaznaczył poseł.

Prawybory w PO to pomysł Grzegorza Schetyny? Było jedno zastrzeżenie Jednocześnie Borys Budka nie potrafił odpowiedzieć, czy ktoś się zgłosił oprócz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do prawyborów w PO. Szef klubu KO podkreślił, że poparł ją w wyścigu do nominacji.

- Nikt do mnie nie trafił i nie poprosił o mój podpis jako członka rady krajowej. Deadline mija dziś o 12:00 - przypomniał Budka. Padło pytanie, czy Bartosz Arłukowicz zamierza spróbować swoich sił. - Ma wiele zalet, ale nie słyszałem, żeby zadeklarował start. Nikt nie dotarł do mnie z prośbą o podpisanie takiego akcesu. Żeby wystartować trzeba mieć co najmniej 30 podpisów rady krajowej. Małgorzata Kidawa-Błońska miała ich wczoraj ok. 150 - zdradził Borys Budka.

Co jeśli nikt się nie zgłosi? - Decyzję o kandydacie podejmie konwencja krajowa 14 grudnia. W piątek ma być zarząd krajowy, który dostosuje szczegółowy kalendarz do tego, czy będzie jedne czy dwóch kandydatów - wskazał Budka.

Dodał, że pomysł prawyborów to był pomysł Schetyny poparty przez większość członków. - Po przedstawieniu zmiany formuły, czyli nominacyjnej, cały zarząd krajowy poparł ten pomysł. Tyle, że było zastrzeżenie, że będą inni kandydaci - powiedział polityk.