Antoni Macierewicz: Grzegorz Schetyna nadal będzie rządził w PO

Antoni Macierewicz twierdzi, że Grzegorz Schetyna zachowa funkcję przewodniczącego w Platformie Obywatelskiej. Były szef MON uważa jednak, że największe szanse w wyborach prezydenckich spośród polityków opozycji ma Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Nie ma wątpliwości, bez względu na to, jak publicystyka do tego podchodzi, że pan Grzegorz Schetyna rządził, rządzi i będzie rządził w Platformie Obywatelskiej - oświadczył Macierewicz na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja.

Marszałek senior powiedział również, że nie jest pewny, czy Donald Tusk dotrzyma danego słowa i nie wróci do polskiej polityki. - W polityce tak bywa. Nie miałbym do niego jakichś zasadniczych pretensji, gdyby zmienił zdanie, bo zmiana sytuacji czasami wymaga też zmiany decyzji. To jest zupełnie możliwe, a pan Donald Tusk przyzwyczaił nas do tego, że nie zawsze to, co mówi, dotrzymuje później - stwierdził.