Boris zatrzymał się nad Polską. Złe informacje dla kraju

Temperatura wyniesie od 13 stopni na Dolnym Śląsku, przez 20 stopni w centrum kraju. Najcieplej będzie na Podlaski - nawet do 25 stopni, a najchłodniej w kotlinach sudeckich - miejscami około 10 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h. Na Opolszczyźnie i Przedgórzu Sudeckim do 75 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru nawet do 110 km/h.