Boris Johnson ujawnił niebezpieczną tajemnicę? Emocje wokół słów brytyjskiego premiera

Kancelaria Prezydenta tonuje emocje wokół słów Johnsona

Zapytaliśmy o to oficjalnie w programie "Tłit" szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Jacka Kumocha. - Prezydent Andrzej Duda prosił przywódców zachodnich, aby rozmowy na temat Polski miały dyskretny charakter, bo chodzi nie tylko o powagę, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo państwa. Polska oczywiście Ukrainę wspiera i naszą pomoc różnego typu można liczyć w miliardach złotych. Jeśli chodzi zaś o wypowiedź premiera Johnsona, to on stwierdził oczywisty fakt, iż pomagamy Ukrainie. Chcemy jednak, by kwestie szczegółowe nie były omawiane publicznie. Apelujemy o to również do dziennikarzy - odpowiedział nam prezydencki minister i były ambasador.