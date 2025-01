Problemy u wybrzeży Syrii. Chodzi o rosyjskie statki

Rosyjskie statki zacumowane u wybrzeży Syrii zaczęły przeciekać, co potwierdziła ukraińska agencja wywiadowcza. Problemem jest brak pozwolenia na wejście do portu Tartus, co uniemożliwia załodze naprawę. Na wpuszczenie transportowców nie zgadzają się nowe syryjskie władze.