Jednostki na Bałtyku. Szwedzi wysyłają okręty i samolot

Minister obrony Pål Jonson poinformował, że Szwecja zaoferuje NATO korwety lub okręty do usuwania min – w zależności od tego, jakie zasoby wniosą inne państwa – a także samolot wczesnego ostrzegania ASC 890.

W przemówieniu otwierającym trzydniową konferencję poświęconą bezpieczeństwu odbywającą się w kurorcie narciarskim Sälen w Górach Skandynawskich, premier Kristersson podkreślił: - Szwecja nie jest w stanie wojny, ale trudno mówić o pokoju. Wszystko wskazuje na to, że zagrożenie ze strony Rosji ma długoterminowy charakter, dlatego nasza obrona również musi być długofalowa.

Przypomniał, że w grudniu 2024 roku szwedzki parlament przyjął ustawę zwiększającą nakłady na obronność do 2030 roku. W 2024 roku Szwecja przeznaczy na ten cel 2,4 proc. PKB, a do 2027 roku wskaźnik ten wzrośnie do 2,6 proc.