Trwa atak na Mariupol. "Rosjanie celowo zrzucili bombę na teatr"

Zełenski wzywa Rosjan do złożenia broni

Wołodymyr Zełenski wezwał też żołnierzy wroga do składania broni. - Jeśli wasza wojna, wojna z narodem ukraińskim, będzie trwała nadal, matki Rosji stracą więcej dzieci niż podczas wojny afgańskiej i czeczeńskiej razem wziętych. Po co wam to? Każdy rosyjski żołnierz, który złoży broń, dostanie szansę, szansę na przeżycie - apelował przywódca broniącej się przez rosyjskim okupantem Ukrainy.