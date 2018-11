Boliwia. Zginął polski misjonarz ks. Piotr Lewandowski

Ks. Piotr Lewandowski wyjechał na misje dwa lata temu. Zginął w wypadku drogowym 1 listopada około godz. 2.30 w nocy czasu polskiego.

Ks. Piotr Lewandowski święcenia kapłańskie przyjął w 2010 r., a potem był wikariuszem w dwóch parafiach. We wrześniu 2016 r. z rodzinnych Gliwic wyjechał do wikariatu Ñuflo de Chávez w Boliwii. Do tego zadania przygotowywał się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.