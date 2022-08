Bolesny cios w Rosjan. “Są bezradni. Klęska jak zatopienie krążownika Moskwa”

Po eksplozji w bazie wojskowej Nowofederowka z Krymu w popłochu zaczęli wyjeżdżać Rosjanie: mieszkańcy I turyści. - Krym to dla Rosjan tanie miejsce do wypoczynku, Zawsze był ważny w propagandzie Moskwy, choć historycznie półwysep nie jest długo związany z Rosją - powiedział w programie “Newsroom” WP prof. Daniel Boćkowski z uniwersytetu w Białymstoku. Dodał że Krym to ważny punkt strategiczny i atak na lotnisko był bardzo bolesny, a jednocześnie symboliczny dla armii Putina. - Uderzenie rakietowe spowodowało bardzo wysokie straty. To klęska i lotniczy odpowiednik zatopienia krążownika Moskwa. To symbol bezradności Rosjan - mówił ekspert ds. bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, lotnisko zostało wyłączone z użytku na dłuższy czas. Więcej w rozmowie wideo.

Rozwiń