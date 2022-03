"Bojowy węgiel" z Australii na pomoc Ukrainie. "Lepiej kupić w Polsce"

Czy Ukraina naprawdę potrzebuje australijskiego węgla?

Richard Denniss, ekonomista z Australia Institute, ma poważne wątpliwości co do sensowności całej operacji. Węgiel ma być dostarczony do Ukrainy przez Polskę, co dodatkowo czyni działania rządu w Canberze nierozsądnymi - uważa Denniss, dodając przy tym, że nad Wisłą jest "dużo węgla". Węgiel nie może dotrzeć bezpośrednio drogą morską do Ukrainy, gdyż porty nad Morzem Czarnym są zablokowane. Transport ten stanowiłby zbyt łatwy cel dla Rosjan.