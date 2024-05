Bójka i strzelanina w Moskwie. Są ranni

Jak podaje TASS, do zdarzenia doszło na ul. Medyńskiej na południu Moskwy. Między grupą 10-12 mężczyzn doszło do kłótni, a następnie bójki. Na opublikowanym przez kanał Nexta nagraniu widać, jak w pewnym momencie jeden z uczestników wyciąga broń. Rozlegają się strzały. Kanał Shot podaje, że było słychać co najmniej trzy strzały.