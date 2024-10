Bodnar o uchyleniu immunitetu Morawieckiemu: czekam na raport komisji

- Przede wszystkim czekam na ogłoszenie pełnego raportu. (...) Poczekam też na zawiadomienia skierowane przez komisję śledczą. (...) Byłem zaangażowany w to, aby jako RPO doprowadzić do uznania, że Morawiecki (przy okazji wyborów kopertowych) dopuścił się do rażącego złamania prawa - podkreślił w programie Pytanie Dnia w TVP Info.