Sądny dzień dla Morawieckiego? "Bodnar traktuje sprawę honorowo"

- Za tym, by nie wycofywać skargi i dalszym procedowaniem sprawy w NSA był osobiście minister sprawiedliwości Adam Bodnar. To on, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, zaskarżył w kwietniu 2020 roku decyzję premiera Morawieckiego. I to on, jako prokurator generalny, traktuje tę sprawę honorowo - mówi nam nasz informator z otoczenia Kancelarii Premiera.