Będzie gorąco na komisji. "87 pytań do Morawieckiego"

- Jeśli premier Morawiecki, który dzisiaj będzie świadkiem na komisji, dostawał jasne sygnały: "Proszę nie podpisywać decyzji o przygotowaniu przeprowadzenia wyborów przez Pocztę i druku kart przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, bo grozi panu odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna", a polityk to robi, to jest pytanie, dlaczego to robi. I te pytania między innymi dzisiaj zadam - zapowiedział.