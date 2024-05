Kaczyński straciłby pieniądze. Rzecznik PiS go ratuje

Jarosław Kaczyński jest członkiem sejmowej komisji ds. petycji, choć na jej posiedzeniach nie zjawił się ani razu. A jest to komisja, na której posłowie dostają do prowadzenia petycje nadesłane do Sejmu. Tych jest sporo. Politycy narzekają, że przez nieobecność prezesa PiS, a także posła jego klubu Łukasza Mejzy, mają więcej pracy.