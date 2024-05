Kurski przyznał, jaką rolę miała TVP za rządów PiS

Indagowany, czym zamierza się zająć w Parlamencie Europejskim, do którego kandyduje, stwierdził: "musimy zatrzymać fatalny trend polegający na uprowadzeniu Europy przez doktrynerów". - Od lat 90. Europa przechodzi w ręce ideologów, którzy prą do stworzenia superpaństwa z ograniczaniem konkurencji, rozwoju, a przede wszystkim wolności. To europejskie szaleństwo - zaakcentował.