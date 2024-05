Atak z bronią na Fico. Jest komentarz Kaczyńskiego

"To tragiczna zdarzenie, raczej niespotykane w tej części Europy"

Do wydarzeń na Słowacji odniósł się w rozmowie z dziennikarzami prezes PiS Jarosław Kaczyński. - To tragiczne wydarzenie, raczej niespotykane w tej części Europy i świata - ocenił. Jak dodał, nie wiadomo, czy "można je wpisać w to wszystko, co ostatnio słyszeliśmy, o czym mówiły zachodnie wywiady".