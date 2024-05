O zamachu na Fico mówi cały świat. "Takie zdarzenie musi budzić najwyższy niepokój w służbach w Polsce"

- Jeśli dochodzi do bezpośredniego zamachu o takich skutkach, że mamy rannego premiera państwa, zawsze będzie to oceniane jako błąd ochrony. Jednak musi paść komentarz, że często takie błędy są wymuszane przez same osoby chronione. W tej konkretnej sytuacji premier mógł zbagatelizować zalecenia i spontanicznie zdecydować, że przywita się z czekającymi na niego osobami. Ochrona nie była na to gotowa - mówi WP Maciej Górski z Fundacji AT-System Group, wieloletni ochroniarz VIP-ów i autor programów szkoleniowych.