Kaczyński i Mejza wagarują. Posłowie mają przez to więcej pracy

Komisja zajmuje się petycjami, które do Sejmu mogą skierować obywatele lub organizacje. Często dotyczą one zawiłych kwestii prawnych. W skład komisji wchodzi 16 posłów, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz były wiceminister sportu Łukasz Mejza. Problem tylko w tym, że w posiedzeniach nie uczestniczą. A dla Kaczyńskiego to jedyna komisja, do której należy.