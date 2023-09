BMP-3 rozerwany na kawałki. Wieża wystrzeliła w powietrze

Wystarczyło jedno uderzenie przy użyciu drona, by zniszczyć cenny dla Rosjan sprzęt. Ukraińcy z 64. Brygady Sił Zbrojnych udostępnili nagranie, na którym widać atak na rosyjski wóz opancerzony BMP-3. Rosyjska załoga nawet nie spodziewała się, że za zaroślami czyha na nich śmierć. Wszystko za sprawą bezzałogowca uzbrojonego w ładunki wybuchowe. Jego operator specjalnie obrał trudniejszą dla siebie trasę, by przelecieć dronem między drzewami, co spotęgowało efekt zaskoczenia. Samo uderzenie w wóz BMP nie było spektakularne, ale na pewno było precyzyjne. Po chwili doszło do pożaru paliwa, które przyczyniło się do samodetonacji zgromadzonej w środku amunicji. Eksplozja była tak potężna, że siła wybuchu wyrzuciła wieżę z uzbrojeniem na kilkadziesiąt metrów w górę. Z rosyjskiego sprzętu zostały tylko zgliszcza.