Na Bliskim Wschodzie wrze. Najnowsze doniesienia z granicy izraelsko-palestyńskiej

Od poniedziałku - jak wylicza Associated Press - po stronie palestyńskiej zginęło co najmniej 48 osób, w tym 14 dzieci. 320 osób zostało rannych. Z kolei w Izraelu życie straciło 6 osób - w tym 3 kobiety oraz dziecko - sześcioletni chłopczyk z Sderot. Kilkadziesiąt osób jest rannych. Amerykańska agencja zwraca uwagę, że eskalacja konfliktu to najpoważniejsza "fala przemocy" od 2014 roku.