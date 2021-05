Izrael. To nie koniec ostrzału rakietowego? Jest głos z rządu

We wtorek doszło do najbardziej zmasowanego ataku rakietowego w historii konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Wskutek izraelskiego ataku runął 12-piętrowy budynek w Strefie Gazy. W odwecie za to Hamas wystrzelił 110 rakiet w stronę Tel Awiwu, a kolejnych 100 w kierunku miasta Beer Szewa.