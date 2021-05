Konflikt izraelsko-palestyński. Rośnie tragiczny bilans. Wśród ofiar izraelski żołnierz

Do zaognienia sporu odniósł się także szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian, który powiedział w środę, że "należy zrobić wszystko", by nie dopuścić do nowego "morderczego konfliktu" na Bliskim Wschodzie. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Wierszynin wezwał Izrael do "natychmiastowego" przerwania rozbudowy osiedli na terytoriach palestyńskich.